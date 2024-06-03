أرقام حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن ، المدير الفني لـ منتخب مصر، تحديا جديدا فى العاشرة مساء الخميس المقبل، عندما يقود منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدورى.



أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

أرقام حسام حسن مع الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو

لعب: مباراتين

فاز: مباراة

خسر: مباراة

سجل: 3 أهداف

استقبل: 4 أهداف

اللقاء الأول: مصر 1/ 0 نيوزيلندا

اللقاء الثانى: مصر 2/ 4 كرواتيا

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ويتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هى القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو.