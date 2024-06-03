شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الأهلي لوضع برنامج الاستعداد لمباراة فاركو بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، اجتماعاً مع جهازه المعاون اليوم باستاد مختار التتش لوضع برنامج الاستعداد لمباراة فاركو بدون لاعبيه الدوليين.

وعاد كولر من سويسرا للقاهرة اليوم عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، من أجل التحضير للمرحلة القادمة من عمر الموسم الحالي، وأهمها خوض منافسات الدوري المصري والاستعداد للضغط المتوقع للمباريات.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود إلى القاهرة اليوم برفقة جهازه المعاون للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.