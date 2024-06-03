شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات معتز زدام أمام الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات التونسي معتز زدام، صانع ألعاب الفريق، في اللقاء المرتقب للنادي البورسعيدي، وذلك بعد غيابه عن مباراة المصري الماضية في دور الـ 32 بكأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف وتأهله لدور الـ 16.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الدوري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري، باستاد برج العرب.

والتحق التونسي معتز زدام بمعسكر منتخب بلاده في العاصمة التونسية تونس، استعدادا لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، أمام منتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو بتونس وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وكان منتصر الوحيشي، المدير الفني للمنتخب التونسي والملقب بنسور قرطاج، قد أعلن مسبقا قائمة لاعبيه المختارين للانضمام للمعسكر المغلق والذي ضم من خلاله 26 لاعبًا من بينهم معتز زدام المنتقل للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الترجي التونسي ، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق المصري خاصة بعد نجاحه في احراز خمسة أهداف مع أبناء الباسلة كما نجح كذلك في الحصول 4 مرات على لقب أفضل لاعب في مباريات النسور الخضر التي خاضها معهم.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.