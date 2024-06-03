شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع 211 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ53 على التوالى ورقم 211 فى تاريخه.

بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، والبيروفي دييجو إلياس في المركز الثالث، وذلك بعدما تتوج ببطولة العالم الأخيرة، بينما تراجع الانجليزي مروان الشوربجي إلى المركز العاشر.



تصنيف الرجال



1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ مصطفى عسل

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي