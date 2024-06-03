شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر كلاعب قبل ضربة البداية الرسمية كمدرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكتابة أولى خطواته الرسمية مع منتخب مصر، حينما يلتقي بوركينا فاسو الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقبل أن يسطر العميد حسام حسام مشواره كمدرب بشكل رسمي، وجب التذكير أنه يمتلك سجلا حافلا مع المنتخب كلاعب، حيث بدأ مع المنتخب الوطني عام 1985 حين تم استدعاؤه لأول مرة من جانب المدرب مايك سميث لتمثيل الفراعنة بعد تألقه مع الأهلي. وخاض أول مباراة دولية في مسيرته أمام النرويج في تجربة ودية، ثم كان مفاجأة قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 التي شارك بها في مواجهة السنغال الأولى للفراعنة وتوج بأول لقب قاري مع المنتخب حينها.

وساهم حسام حسن فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ بدأت عام 1986 فى مصر، ثم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو ثم نسخة 2006 في مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفا، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر كلاعب للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، كما أنه أكبر لاعب هز الشباك فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمره تخطى 39 عاما، حين سجل في مرمى الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا التي نظمتها مصر عام 2006.

وحصل على لقب عميد لاعبي العالم كأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده على مستوى العالم لفترة، بخلاف أنه حقق لقب البطولة العربية أيضا مع منتخب مصر عام 1992.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.

وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.