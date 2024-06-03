شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن لوحة شرف الموسم المحلى 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم لوحة شرف أبطال الموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المحترفين وجميع الأعمار السنية فى الموسم الذى اختتم أمس بتتويج سبورتنج بلقب كأس مصر للرجال على حساب الزمالك.

وجاءت لوحة الشرف كالتالى:



لوحة شرف اليد 2

لوحة شرف اليد 1

توج فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج بلقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 27/25 فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20 ، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة30/27 .

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.