شوبير عن محمد عبدالمنعم: رفض مد تعاقده مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد أنباء رحيله عن النادي بسبب تلقيه عروضاً أوروبية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن الأهلي عرض على محمد عبد المنعم تعديل عقده والمد سنتين، واللاعب وافق على تعديل العقد ورفض المد، وحتى الآن الأمور متوقفة، والموضوع سينتهي إلا إذا كان اللاعب لديه عروض أوروبية، وحتى اللحظة اللاعب ليس لديه عروض أوروبية".

وأضاف الإعلامي: "الوكرة القطري لم يقدم عرضاً لضم أليو ديانج، والمتحدث الرسمي باسم النادي أكد أن اللاعب ليس فى حسابات الوكرة، وعقد أليو ديانج ينتهي فى 2026."

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: "هناك تفاوض من الأهلي مع يحيى عطية الله المشكلة أن هناك وكيلا للاعب ليس الوكيل الذي يتعامل معه الأهلي، ومن هنا تأتي المشكلة لأن اللاعب متمسك بذلك الوكيل، ولو باظت الصفقة سيكون بسبب صراع الوكلاء".