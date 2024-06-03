سيراميكا كليوباترا وسموحة يطلبان كريم الدبيس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كريم الدبيس لاعب النادي الأهلى تلقى أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة.

وأضاف شبانة ان ناديي سيراميكا كليوباترا وسموحة السكندري يضعان اللاعب ضمن أولوياتهم لتعزيز صفوفهم في الفترة المقبلة.

واستكمل شبانة : هذه العروض جاءت بعد مؤشرات عدم اقتناع مارسيل كولر بامكانيات اللاعب، حيث ظهر ذلك في استبعاده من القائمة لأكثر من مرة إضافة إلى الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر في نهائي دوري الأبطال بعد إصابة علي معلول.