محمد حمدي يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة كأس العالم للرماية بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الرامي المصري محمد حمدي، لاعب منتخب مصر للرماية إنجازا كبيراً وتحقيق رقم مصري وأفريقي جديد 632.8 ولأول مرة رامى بندقية يحقق هذا الانجاز ويتأهل لنهائيات كأس عالم، وبهذا وصل إلي المركز السادس علي مستوي العالم في مسابقة 10 متر بندقية ضغط هواء رجال، ووصولة لنهائيات بطولة كأس العالم للرماية بمدينة ميونخ في ألمانيا.

وتحقيق هذا المركز المتقدم تعتبر خطوة ممتازة فى ظل الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس تحت إدارة مدرب اللاعب كابتن امجد حسين المدير الفنى للبندقية

وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة حول العالم من 60 دولة حول العالم، وقدم محمد حمدي أداءً مميزاً في منافسات البطولة.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في بطولة كأس العالم للرماية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

وأعرب حسني عن سعادته بهذه النتيجة، واستطاع تقديم نتائج مميزة في بطولة كأس العالم بألمانيا رغم صعوبة المنافسة مع أفضل الرماة حول العالم، مؤكدا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.

الجدير بالذكر أن الرامي محمد حمدي قد حجز مقعد في "باريس 2024".