الاهلي يفاوض لاعب جديد لتعويض غياب معلول

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع حازم أحمد شحاتة، ظهير أيسر الدحيل القطري؛ وذلك من أجل تعويض غياب علي معلول.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث سيغيب اللاعب عن مباريات الاهلي لفترة لن تقل عن أربعة أشهر، ما يعني انتهاء موسمه رسميًا مع الفريق الأحمر.

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وبدأ مسئولو الاهلي في رحلة البحث عن ظهير أيسر لتعويض غياب علي معلول، حيث تم ترشيح اسم حازم أحمد شحاتة لاعب الدحيل القطري.

ودخل مسئولو الأحمر في مفاوضات أيضًا مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي والوداد المغربي الأسبق.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، يأتي خلفه الزمالك ومازيمبي الكونغولي بخمس بطولات لكل فريق.