حقيقة رحيل ديانج عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل الدولي المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أليو ديانج مستمر مع النادي الاهلي ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة القادمة”.

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وأضاف: “عرض الوكرة القطري غير موجود، ولاعب الوسط بالقلعة الحمراء ولم يطل الرحيل عن الفريق”.

وتابع: “ديانج لن يرحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي، واللاعب مستمر مع الفريق الأحمر حتى 2026”.

واختتم: “كولر يعتمد على ديانج ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، واللاعب لم يطلب الرحيل، ولا توجد أي عروض خارجية لرحيله في الوقت الحالي”.

وكان ديانج قد شارك في تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير، وذلك بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

ويعد النادي الاهلي هو صاجب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، فيما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الوصافة بخمس بطولات لكل فريق.