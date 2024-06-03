مفاجأة صادمة.. صفقة عطية الله مهددة بالفشل

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة لجماهير الاهلي فيما يخص موقف الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي.

ودخل مسئولو الأحمر في مفاوضات مع يحيى عطية الله تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم لتعويض غياب علي معلول، والذي أصيب بقطع في وتر أكيلس.

اقرأ أيضًا: قرار عاجل من كولر في الاهلي بخصوص مروان عطية

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك مفاوضات من النادي الاهلي مع اللاعب، ولكن المشكلة أن هناك وكيل لاعب يتعامل مع الأحمر، ووكيل آخر لا يتعامل، وصراع الوكلاء هنا قد يتسبب في فشل الصفقة”.

ويسعى المارد الأحمر لضم لاعب مميز في مركز الظهير الأيسر؛ وذلك لتعويض غياب علي معلول عن الفريق، والذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية، حيث انتهى موسمه رسميًا مع الفريق.

ويعد النادي الاهلي هو صاجب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، فيما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الوصافة بخمس بطولات لكل فريق.