"بينهم السعيد".. رباعي الزمالك يعودون للمران والاستعانة بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعود اليوم الإثنين، رباعي الفريق الأول لنادي الزمالك عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي ومحمود علاء، للتدريبات مرة أخرى بعد الحصول على راحة من مران الأمس.

واستأنف فريق الزمالك، تدريباته أمس الأحد، على ملعب النادي، عقب حصول اللاعبين على فترة راحة لمدة خمس أيام، بعد مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز، نظرا لفترة التوقف الدولي الحالية.

وغاب عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداي، رباعي الفريق عن التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لظروف خاصة.

كما قرر المدير الفني البرتغالي، تصعيد عدد من اللاعبين الشباب، خلال مران اليوم الإثنين، من أجل تعويض غياب 12 لاعبا دوليا من الفريق بسبب التواجد مع المنتخبات المختلفة.

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