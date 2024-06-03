"بعد تصريحات أفشة".. الخليج 365 يكشف معايير اختيار أفضل لاعب في المباريات المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن معايير اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري غير صحيحة.

وقال أفشة في تصريحات عبر "إم بي سي": "اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري يأتي بالصوت العالي، وليس بالأداء داخل الملعب والتألق".

وتواصل الخليج 365 مع مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، معايير اختيار أفضل لاعب في المباريات، خلال البطولات المحلية في مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "اختيار أفضل لاعب في أي مباراة، يتم بناء على تقييم أربع محللين تم التعاقد معهم من قبل رابطة الأندية المحترفة، ويقوموا بمتابعة كافة المباريات".

وأضاف: "فور اختيار أفضل لاعب في المباراة، يتم إخبار عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، قبل انتهاء اللقاء بخمس دقائق، ليقوم بإخبار المراقب المكلف بالمباراة هاتفيا، ليقوم الأخير بتسليم الجائزة عقب انتهاء المباراة".

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