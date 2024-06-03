شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستقرار الفنى".. شعار أندية الصعود والمحترفين استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الإبقاء على المدرب".. شعار رفعته الأندية الصاعدة سواء للدورى الممتاز أو لدورى المحترفين فى الموسم المقبل، ومنحهم الثقة الكاملة للاستمرار فى الموسم المقبل، وتجهيز الفريق لما هو قادم بعد نجاح الموسم الماضى وهم على القيادة الفنية.

ونستعرض بعض الأندية التى فضلت الإبقاء على المدرب فى الموسم المقبل..

قرر مجلس إدارة بتروجت تجديد الثقة في سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بعد تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز وذلك استمرارا فى تحقيق المزيد من النجاحات الموسم المقبل.



كان سيد عيد نجح فى قيادة الفريق البترولى خلال الموسم المنقضى للعودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد عدة سنوات عجاف استمر فيها أبناء بتروجت فى دهاليز المظاليم حتى تم التعاقد مع سيد عيد الذى نجح فى قيادة الفريق للممتاز.

جدد مسئولو غزل المحلة، برئاسة المهندس وليد خليل، الثقة فى جهاز أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني مع النادى لمدة عام آخر، بعدما نجح فى قيادة الفريق للعودة للدورى الممتاز مرة أخرى.



وتمنى وليد خليل التوفيق لعيد وجهازه مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل لهم لتحقيق مركز يليق بتاريخ غزل المحلة الكبير في الدوري الممتاز.

أحمد العجوز مع القناة

كما جدد مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة الدكتور محمد لطفى أبو العزم، التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة فى الموسم المقبل. وأعرب مجلس إدارة نادى القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفنى، آملين فى تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعى بالدورى الممتاز.

أحمد صلاح مع لافيينا

كما قرر مجلس إدارة نادى لافيينا تجديد الثقة فى أحمد صلاح المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى المحترفين، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.

ياسر الكنانى مع كهرباء الإسماعيلية

وعلى نفس النهج، أعلن فريق كهرباء الإسماعيلية تجديد الثقة فى استمرار ياسر الكنانى مديرا فنيا للفريق الأول فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.



وعقد المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية، اجتماعا مع ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق لاستعراض خطة عمل الفترة المقبلة فى إطار استعدادات فريق الكرة الأول للمشاركة للمرة الأولى فى دورى المحترفين.