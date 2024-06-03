شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات إنبى على طاولة إيهاب جلال لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.

من جانب آخر، مدد النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، تعاقده مع الفلسطينى خالد النبريصي مهاجم الفريق حتى صيف 2027، نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق.

وجاء قرار مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بتعديل عقد المهاجم الفلسطيني، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة النادي، في وقت سابق إلى اتفاق مع النبريصي باستكمال مشواره مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.