شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس الأهلي على ضم محمد كوناتيه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق بيراميدز فى منافسة قوية مع النادى الاهلى للتعاقد مع البوركينابى محمد كوناتيه لاعب جروزوني الروسي للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفاضل اللاعب حالياً، بالتشاور مع وكيله أعماله، بين أكثر من عرض لاختيار أحدها للظهور بقميصه فى الموسم الجديد.

ويرغب مسئولو الاهلى فى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية الموسم المقبل للمنافسة على التحديات الصعبة على المستوى العالمى بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

ويلعب محمد كوناتيه حالياً مع فريق أخمات جروزوني الروسي، وينتهي مع فريقه الحالي في 1 يوليو 2024، أي أنه إذا ما تم الاتفاق بينه وبين النادي الأهلي، سيأتي للقلعة الحمراء، كلاعب حر.

اللاعب محمد كوناتيه من مواليد 12-12-1997، ولد في كوت ديفوار، لكنه يحمل جنسية بوركينا فاسو.

ويلعب محمد كوناتيه في مركز رأس الحربة الصريح، ويبلغ طوله 1.91 سم، وعمره 26 عاما.

وشارك خلال الموسم الجاري فى 35 مباراة، سجل 13 وصنع هدفا وحيدا، لكنه لم يحقق أي بطولة خلال مسيرته الاحترافية.

وعلى الصعيد الدولي، يلعب مع منتخب بوركينا فاسو، وشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وسجل هدفا وحيدا.

وفى وقت سابق، تحدث الروسي دميتري سيليوك وكيل أعمال محمد كوناتيه المهاجم البوركينابي المرشح بقوة للانتقال إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق عن مصيره وإمكانية التواجد فى القلعة الحمراء.

وقال الروسي دميتري سيليوك، فى تصريحات تليفزيونية، "محمد كوناتيه انتهى عقده حاليا وأصبح لاعباً حراً، ولديه العديد من العروض المختلفة، ولكن حتى الآن لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الخطوة المقبلة.

وأضاف، "هناك عرض من أحد الأندية المصرية بجانب أندية أخرى في بلاد مختلفة، إذا قرر اللاعب الانتقال الى الدوري المصري سيكون من خلال النادي الأهلي.

وأكمل، "اللاعب يمتلك عروض من أوروبا وقطر والسعودية بجانب مصر، واللاعب حاليا مع منتخب بلاده وسيواجه منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل، الجميع سيرى كوناتيه على أرض الملعب أمام منتخب مصر، ومحمد كوناتيه سيحسم قراره النهائي عقب التوقف الدولي".