شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشركة المتحدة للرياضة يزور مران منتخب مصر باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على زيارة مران منتخب مصر باستاد القاهرة، قبل استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 6-6 أمام بوركينا فاسو، من أجل تقديم الدعم لللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

ومثل الشركة المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة، فى حضور جمال علّام رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري، واللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، خالد الدرندلي، والدكتورة دينا الرفاعي، أعضاء اتحاد الكرة.



زيارة مجلس الشركة المتحدة للمنتخب



جانب من الزيارة



محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة مع جمال علام وخالد الدرندلى



جانب أخر من الزيارة

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري ، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.