الأهلي يستطلع رأي كولر للتعاقد مع محمد الننى فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - سامية سيد - يستطلع مسئولو النادى الاهلى رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى إمكانية التعاقد مع محمد الننى لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وأعلن لاعب الوسط المخضرم محمد النني منذ أيام قليلة انتهاء مشواره مع أرسنال بعد ثماني سنوات فى صفوفه.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم صفوف المارد الأحمر بصفقات قوية لتدعيم الفريق للمنافسة على تحديات صعبة على المستوى العالمى بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح. وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل النني إلى أرسنال الذي توج معه بلقب الكأس عام 2017.

وفى وقت سابق، أكد ناصر النني والد محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، أنه لم يحسم خطوته المقبلة بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

وأضاف ناصر النني خلال تصريحات تليفزيونية، "أتمنى استمراره في إنجلترا ولكن لديه عروض فرنسية وتركية".

وتابع ناصر النني، "اللاعب من أبناء النادي الأهلي ويعشق النادي بشكل كبير، وحال وجود رغبة للنادي في التعاقد معه سيكون الأمر محسوماً للنادي الأهلي، وسوف يوقع ويعود إلى صفوفه بالموسم الجديد، وسيكون له ترحيب كبير وأتمنى رؤيته في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الفريق وتحقيق وصية والدته".

واختتم والد النني، "محمد النني ارتدى قميص منتخب مصر لمدة 15 عامًا وغيابه عن المعسكر ليس بسبب أي مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب، كما تردد، وسيكون متواجدا فى المعسكرات المقبلة".