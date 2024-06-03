وسائل إعلام: الأهلي يستطلع رأي كولر في التعاقد مع محمد النني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وساائل إعلامية أن مسئول النادي الأهلي يستطلعون رأي المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة، في إمكانية التعاقد مع محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية 2025.

وكان النني قد أعلن منذ أيام قليلة انتهاء مشواره مع أرسنال بعد 8 سنوات فى صفوفه.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، يرغب مسئولو الأهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر بصفقات قوية لتدعيم الفريق للمنافسة على تحديات صعبة على المستوى العالمى بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح. وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل النني إلى أرسنال الذي توج معه بلقب الكأس عام 2017.

وفي وقت سابق، كشف ناصر النني والد محمد النني إمكانية انتقال نجله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال ناصر النني: "النني لديه العديد من العروض في فرنسا وتركيا، وأنا أتمنى استمراره في إنجلترا بالتأكيد".

وتابع: "نجلي من أبناء النادي الأهلي ويعشق النادي بشكل كبير، وحال وجود رغبة للنادي الأحمر في التعاقد معه، سيكون الأمر محسوما للنادي الأهلي، وسوف يوقع ويعود إلى صفوفه بالموسم الجديد".

وأضاف ناصر النني: "الأهلي سيكون له ترحيب كبير وأتمنى رؤية نجلي في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الفريق الأحمر وتحقيق وصية والدته".

واختتم والد النني تصريحاته: "محمد النني ارتدى قميص منتخب مصر لمدة 15 عامًا وغيابه عن المعسكر ليس بسبب أي مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب كما تردد، وسيكون متواجدا في المعسكرات المقبلة".