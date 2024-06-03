مفاجآت في تشكيل منتخب مصر لمباراة بوركينا فاسو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بوركينا فاسو القادمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري، على أن تواجه غينيا بيساو يوم 10 من ذات الشهر، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

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ويأتي تشكيل مصر المتوقع لمباراة بوركينا فاسو كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن تريزيجيه.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، ويأتي منتخب إثيوبيا خامسًا برصيد نقطة وحيدة، ويأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس من دون نقاط.