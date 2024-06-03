مدافع المحلة على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع عمرو الجزار، مدافع فريق غزل المحلة في الميركاتو الصيفي القادم.

وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موافقته على ضم الجزار لتدعيم صفوف الفريق، خاصة مع اقتراب رحيل محمود علاء عن الفريق.

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وخرج محمود علاء من حسابات جوميز الفنية، حيث يعتمد على الثنائي حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي في تشكيل الفريق الفترة الأخيرة.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لحل أزمة القيد المفروضة على الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

ويحق لخالد بوطيب الحصول على 2 مليون و400 الف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي الأبيض.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في إياب البطولة.