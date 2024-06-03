نجم أجنبي جديد يرحل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي خطوة مسئولي الأحمر على رحيل الضاوي، وذلك في ظل خروج اللاعب من حساباته الفنية وكثرة إصاباته.

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واستقر كولر على رحيل عدد من اللاعبين كطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح، الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الثلاثي.

ويستعد المارد الأحمر لدخول موسم الانتقالات الصيفية القادمة بتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، حيث طلب كولر تدعيم مركز قلب الدفاع، والظهير الأيسر والجناج الأيمن وقلب الهجوم.

وتوج النادي الاهلي قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب للنهائي.

وحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة، فيما يأتي مازيمبي الكونغولي والزمالك في المركز الثاني برصيد خمس بطولات لكل ناد.