"لعبوا أمام بعض".. مواجهات خاصة بين حسام حسن ومدرب بوركينا قبل مباراتهما بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يتقابل حسام حسن وتراما تراوري وجهًا لوجه من جديد في اللقاء المنتظر الذي سيجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره البوركيني في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر ببوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.



ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي المواجهات السابقة التي جمعت بين حسام حسن وتراما تراروي

وسبق وأن لعب حسام حسن أمام مدرب بوركينا فاسو الحالي تراما تراوري، وتعود المباراة الأولى التي جمعت بينهما في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمم نسخة 1998 وتألق وقتها العميد في هذا اللقاء بشكل واضح ونجح في تسجيل هدفي الصعود والفوز للفراعنة.

وتكرر اللقاء بينهما في دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا أيضًا موسم 2000 وقلب المنتخب المصري تأخره إلي فوز عريض بنتيجة 4-2 ونجح حسام حسن في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة، كما شهدت المواجهة مشاركة كاملة لتراما تراوري على عكس المباراة الأولى التي شارك فيها منذ الدقيقة 52.

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال هي ثالث المواجهات التي ستجمع بين حسام حسن وتراما تراوري ولكن كليهما حاليًا في الإدارة الفنية لبلاده.

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز.