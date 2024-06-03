"بتكلفة 5 مليارات".. الخليج 365 يكشف تفاصيل مشروع القرن للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستعد النادي الأهلي، لإقامة حفل كبير، غدا الثلاثاء، في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، لتدشين مشروع الاستاد الجديد وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وعلم موقع "الخليج 365"، بتفاصيل الحفل، حيث وجه النادي الأهلي الدعوة لعدد من كبار المسئولين بالدولة، وأيضا بعض الشخصيات العربية ونجومه السابقين ولاعبي الفريق الأول للكرة وجهازهم الفني.

وأوضح المصدر: "سيتم البدء في تنفيذ مشروع الاستاد مباشرة عقب توقيع العقود لما أطلق عليه الأهلي بمشروع القرن، وهناك شركة ألمانية تعمل في مصر بجانب شركة قابضة كبرى لدولة عربية يترأسها شخصية معروفة من ضمن الممولين".

وأضاف: "مشروع القرن يتضمن استاد بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى بجانب ملاعب فرعية ومول ومستشفى طب رياضي، ومتحف ومجمع تعليمي يتضمن مدارس وجامعة خاصة".

وأتم تصريحاته: "المشروع قد تتجاوز استثماراته أكثر من 5 مليارات جنيه وتتراوح مدة تنفيذه من عامين إلى خمس سنوات".