رد حاسم من سوتشي الروسي حول تفاوض الأهلي لضم عطية الله

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح أندريا أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي حقيقة دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المدافع المغربي يحيى عطية الله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أورلوف في تصريحات لـ"الخليج 365": "إدارة الأهلي لم تتواصل معانا حتى الأن بشأن ضم يحيى عطية الله".

وأضاف المدير الرياضي: " نرغب في بيع عطية الله خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن لم نتلقى أي عروض من الأهلي لضمه".

ويذكر أن عيطة الله صاحب الـ29 عاماً أنضم إلى صفوف فريقه الروسي في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من نادي الوداد الرياضي المغربي، ولعب خلال الموسم الحالي مع سوتشي 11 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع 3 أخرين.