رسميًا.. فينيسيوس يحصد جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر منصة "إكس": "اختيار فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023/24".

وأشار حساب اليويفا أن اختيار فينسيوس للفوز بالجائزة جاء من لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد نظراً لما قدمه اللاعب مع الفريق الملكي طوال البطولة والتى انتهت بحصد اللقب.

وسجل جونيور الهدف الثاني لريال مدريد فى المباراة التى توج خلالها الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه والتي جمعته بفريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن وانتهت بنتيجة هدفين نظيفين.

والجدير بالذكر أن فينيسيوس لعب مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 10 مباريات سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 آخرين.