بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

توج الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بعد الفوز على نظيره بروسيا دورتموند في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، فوز جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 - 2024.

وشارك بيلينجهام هذا الموسم مع النادي الإسباني في 11 مباراة، ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأحرز 4 أهداف وصنع 5، وساهم في تتويج فريقه بالبطولة.

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