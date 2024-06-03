في مرمى السيتي.. فالفيردي يفوز بجائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حصل الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023\2024.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، حصول فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي خلال المباراة التي أقيمت في الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح فالفيردي في المساهمة بتتويج فريقه ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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