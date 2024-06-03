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في مرمى السيتي.. فالفيردي يفوز بجائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حصل الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي، لاعب فريق الإسباني، على جائزة أفضل هدف في بطولة موسم 2023\2024.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، حصول فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي خلال المباراة التي أقيمت في الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح فالفيردي في المساهمة بتتويج فريقه ريال مدريد، ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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