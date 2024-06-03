شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدى أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام فريق إنبى، المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وغاب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

من جانب آخر، وضع الجهاز الطبى فى النادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب الوسط محمد بيومى بعد تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى تدريبات الدراويش من أجل محاولة تجهيزه للمباريات المقبلة.

وغاب محمد بيومى عن الإسماعيلى أمام بيراميدز والبنك الأهلى والقناة بسبب الإصابة والتى تجدد خلال مران الفريق لمباراة القناة فى الكأس ليخرج من حسابات إيهاب جلال خلال هذه المواجهة التى فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع محمد بيومى لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمحاولة تجهيزه لمواجهة إنبي القادمة في الدورى، وإن كان الأمر صعبا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدهم خلال 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.