شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية أمس، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا، المقرر له 14 يونيو، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
س.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الدورى؟
ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر يوم 4 يونيو الجاري على ملعب النادي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام البنك الأهلي يوم 7 يونيو باستاد بتروسبوت.
س.. كم كانت مدة إجازة لاعبي الزمالك؟
ج.. فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.
س.. ما هو ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري؟
ج.. يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.
فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.
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