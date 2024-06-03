شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية أمس، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا، المقرر له 14 يونيو، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

س.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الدورى؟

ج.. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر يوم 4 يونيو الجاري على ملعب النادي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام البنك الأهلي يوم 7 يونيو باستاد بتروسبوت.

س.. كم كانت مدة إجازة لاعبي الزمالك؟ س.. كم كانت مدة إجازة لاعبي الزمالك؟ ج.. حصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب توقف مسابقة الدورى، بسبب معسكر منتخب مصر، المقام حاليًا استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

س.. ما هى نتيجة آخر مباراة للزمالك وسيراميكا فى الدوري؟

ج.. فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

س.. ما هو ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

ج.. يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.