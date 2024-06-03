شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص "ضامة" السولية اليوم لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الاهلى، لفحص طبى على العضلة الضامة بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق، للوقوف على موقفه النهائى من الانتظام فى التدريبات الجماعية.

واقترب عمرو السولية من الانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما اقترب من إنهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، وخاض اللاعب المرحلة الأخيرة من التأهيل وكانت عبارة عن الجري حول الملعب.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة مع الأهلي في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، بسبب إصابته بشد فى العضلة الضامة، وعدم الجاهزية الفنية للمشاركة في المباريات، حيث سيجري فحصا طبيا مع عودة الأهلي اليوم للتدريبات لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية ومدى تماثل عضلته الضامة للشفاء التام من عدمه.

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.