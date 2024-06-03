شاهد كواليس غرفة ملابس الزمالك بنهائى الكونفدرالية: إحنا أحسن فريق بالعالم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الأفريقية، التابع للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فيديو عبر موقع "إكس"، لغرفة ملابس لاعبى فريق الزمالك خلال نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التى توج بها الأبيض على حساب نهضة بركان المغربى.

وكتب الحساب مع الفيديو الذى تم نشره، "يا جماعة لحد ما جبنا الجول والله أحسن فرقة فى العالم." ترقبوا كواليس خاصة من داخل غرفة ملابس الزمالك خلال نهائي كأس الكونفدرالية!

ويظهر فى الفيديو لاعبو الفريق خلال تواجدهم فى غرفة الملابس بين شوطى المباراة، وكذلك محمود حمدى الونش لاعب الفريق والغائب عن المشاركة لإصابته بالرباط الصليبى، الذى حرص على توجيه النصائح للاعبى الفريق منعاً لحصول المنافس على ركلات جزاء، كما يظهر عمر جابر وهو يقول: "والله أحسن فرقة فى العالم".

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة الذى أقيم باستاد القاهرة وانتهى اللقاء بهدف لصالح الزمالك سجله أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من أحداث المباراة.