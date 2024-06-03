شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقتنص 4 ألقاب وسبورتنج يخطف كأس مصر.. والزمالك بدون بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى موسم كرة اليد 2023 / 2024 وسط تحقيق فريق الأهلى 4 ألقاب وهى السوبر المحلى والسوبر الأفريقى ودورى المحترفين على حساب الزمالك، الذى لم يحقق أى بطولة وسط تذبذب الأوضاع وغضب الجماهير.

ونجح الأهلى فى حصد لقب السوبر المحلى فى الإمارات بالفوز على الزمالك 26 / 24 شهر ديسمبر الماضى، قبل أن يتوج بلقب السوبر الأفريقى بفارق هدفين أيضا بنتيجة 23/ 21 بمدينة وهران بالجزائر ليتأهل إلى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى.

أما على صعيد دورى المحترفين، فنجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/2024.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة، وسط خسارة الثنائى الأهلى والزمالك حصد لقب الكؤوس الأفريقية هذا الموسم محققا الأهلى المركز الثالث وهزيمة الزمالك من الترجى فى النهائى.

بينما حصد سبورتنج لقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه هدا الموسم بالتفوق على الزمالك فى النهائى بنتيجة 27 / 25، وسط غضب كبير للجماهير البيضاء فى ظل عدم تحقيق الفريق الأبيض أى بطولة هذا الموسم.