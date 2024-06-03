7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، 3/ 6/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها.. حسام حسن يستقر على الدفع بـ"الشناوى" فى مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو، والأهلي يستطلع رأي كولر للتعاقد مع محمد الننى فى الميركاتو الصيفى.

حسام حسن يستقر على الدفع بـ"الشناوى" فى مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو

اقترب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

محمد صلاح يهدى قميصه لـ الوجوه الجديدة فى المنتخب

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن إهداء النجمم العالمى محمد صلاح قميصه للوجوه الجديدة فى منتخب مصر، فى معسكر الاستعداد لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمثال مصطفى شوبير ومحمد أمين أوفا. حرص مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على زيارة مران منتخب مصر باستاد القاهرة، قبل استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 6-6 أمام بوركينا فاسو، من أجل تقديم الدعم لللاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم. يستطلع مسئولو النادى الاهلى رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى إمكانية التعاقد مع محمد الننى لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية. الأهلي يستطلع رأي كولر للتعاقد مع محمد الننى فى الميركاتو الصيفى مجلس الشركة المتحدة للرياضة يزور مران منتخب مصر باستاد القاهرة

الزمالك يجهز خطابًا للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلى

يجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطابًا رسميًا لإرساله إلى النادى الأهلى للمطالبة بالحصول على نسبة القلعة البيضاء فى حق رعاية إمام عاشور لاعب وسط المارد الأحمر الحالي، والزمالك السابق، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى أرسل خطابًا إلى القلعة الحمراء يفيد بأحقية الأندية التي لعب لها إمام عاشور فى حق رعايته.

جوميز يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لتحديد الصفقات الجديدة

يترقب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات في الموسم المقبل، وكذلك اللاعبين الذين قرر الاستغناء عن خدماتهم بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مناقشة المدرب في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل.

الزمالك يجهز المستحقات المتأخرة لـ"جوميز" ومكافأة الكونفدرالية