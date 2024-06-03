الامارات | منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اليوم، عن مشاركة المنتخب الأول في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وينظم «الاتحاد» معسكر إعداد للمنتخب بإمارة الفجيرة في أغسطس المقبل استعداداً للمشاركة في المنافسات.

وفي سياق آخر، قرر الاتحاد المشاركة بحكام وفنيين في فعاليات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي التي تقام من 6 إلى 10 يونيو الحالي في أبوظبي على أن يعقد دورة المدربين الدولية الثالثة في الفترة من 24 إلى 28 يونيو الحالي.

وأشارت نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة تلعب دوراً محورياًَ في الارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.