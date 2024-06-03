الامارات | الاتحاد الآسيوي: منتخب الإمارات يطارد العلامة الكاملة في التصفيات القارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن منتخب الإمارات وبرغم ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027 من خلال التصفيات القارية بعد فوزه بالمباريات الأربع التي خاضها ضمن لقاءات المجموعة الثامنة، إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز الخامس ومطاردة العلامة الكاملة عندما يلتقي منتخب نيبال يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو الجاري على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الخامسة من التصفيات القارية المشتركة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي أن منتخب الإمارات الذي تأهل بالفعل للدور الثالث بالتصفيات المشتركة من خلال تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة حصيلة 4 مباريات، يليه في الترتيب منتخب البحرين برصيد 9 نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة للصعود إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، ثم منتخب اليمن الذي يملك 3 نقاط وفرصة محدودة للتأهل ، لافتا إلى أن منتخبي البحرين واليمن سيلتقيان على استاد البحرين الوطني في نادي الرفاع يوم "الخميس" المقبل.