مانشيني يستبعد أيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الإثنين، أيمن يحيى، الجناح الأيمن، من معسكر المنتخب الجاري في الرياض .

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي «إكس»، الإثنين، اتّخذ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب الأخضر، قرار إستبعاد أيمن يحيى بناءً على التقرير المقدّم من الجهاز الطبي، الذي أظهر حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي .

وأشار البيان إلى إخطار نادي النصر، الذي ينتمي إليه اللاعب، بهذا الإجراء، وفقًا للمتبع في مثل هذه الحالات.

على صعيد متصل، أخضع مانشيني مجموعتين جديدتين من 20 لاعبًا إلى اختبارات لياقية في الفترة الصباحية داخل فندق السكن.

وحسب صحيفة “ الرياضية ” ضمَّت المجموعة الأولى في المنتخب كلًا من راغد النجار، وأحمد الكسار، حارسي المرمى، والمدافع علي لاجامي، والجناح عبد الرحمن غريب، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، وسامي النجعي، وعبد الله الخيبري، ومصعب الجوير، وعباس الحسن، رباعي الوسط، إلى جانب أيمن يحيى قبل قرار استبعاده.

أمّا المجموعة الأخرى، فاشتملت على محمد العويس، ومحمد الربيعي، حارسي المرمى، والمدافعين حسان تمبكتي، وعلي البليهي، وسعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، ومحمد البريك، شاغل المركز ذاته، والمهاجم عبد الله الحمدان، والجناح سالم الدوسري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ثنائي الوسط.

وبدأت اختبارات المجموعة الأولى داخل صالة الحديد الخاصة بالفندق في الـ 11:30 صباحًا، وتلتها الأخرى 12:15 ظهرًا، بواقع 45 دقيقة لكل منهما.

وفي اليوم السابق، طبّق الإيطالي الإجراء ذاته على مجموعتين مختلفتين من لاعبي المنتخب، سعيًا لرفع المخزون اللياقي للجميع.

وسيجري مانشيني اختبارات لياقية أخرى لكل العناصر ميدانيًا خلال الحصة المسائية على ملعب أكاديمية «مهد»، وفقًا للمصادر، وبعدها سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو مع لاعبي الخط الخلفي، لعرض الأخطاء الدفاعية، وشرح طريقة تلافيها، وكيفية إحسان التمركز، ثمّ آخر للاعبي الوسط والمهاجمين.

ويستعد الصقور بهذا المعسكر لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027.