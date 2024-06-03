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بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الشامبيونزليج

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ياسر رشاد - القاهرة - توج الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة لموسم 2023/2024.

جاء حصول بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا، بعد تتويج ريال مدريد باللقب، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة، ليحقق اللقب الـ 15 من هذه البطولة في تاريخه.

ووقع اختيار اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على نجم ريال مدريد، بعد المستويات الكبيرة التي حققها جود بيلينجهام خلال هذه النسخة من دوري الأبطال

وقدم بيلينجهام موسمًا كبيرًا مع ريال مدريد، حيث نجح في خوض 11 مباراة ليُسجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف، ودقة تمريراته وصلت لـ 90.5%، والمسافة المقطوعة 1117.5 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن الدولي الإنجليزي انضم لريال مدريد خلال الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث خاض 42 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 13 في مختلف المسابقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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