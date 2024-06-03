الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد يوسف لاعب الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد أحمد يوسف عفيفي، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ووقع أحمد يوسف عفيفي على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

تعاقد نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.



ووقع المدرب البرازيلي على عقود تدريب "طائرة الزمالك"، خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويمتلك صاحب الـ 49 عاماً، سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، وسبق له قيادة العديد من الفرق العربية، منها الهلال السعودي، ودار كليب البحريني، والريان القطري.

وتولى كارلوس شوانكي قيادة منتخب البرازيل، كمدرب ومدرب مساعد، وحقق معه العديد من الإنجازات.