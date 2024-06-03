ساوثجيت يرفض تأكيد انضمام جيرليتش الى القائمة النهائية لمنتخب انجلترا في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الانجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا التأكيد على انضمام جناح مانشيستر سيتي ومنتخب انجلترا جاك جريليتش الى القائمة النهائية للمنتخب الانجليزي التي ستخوض بطولة يورو 2024 بألمانيا بدءا من 14 من شهر يونيو الجاري .

وكان جاريث ساوثجيت قد اعلن القائمة المبدئية لمنتخب الاسود الثلاث وضمت 33 لاعبا الا ان شائعات كثيرة انطلقت بعد اعلان القائمة حول عدد من الاعبين خاصة وان المدير الفني للمنتخب الانجليزي اختار 11 لاعبا في خط الهجوم لمنتخب انجلترا وهو ما يجعل عدد من الاعبين عرضة لخطر الاستبعاد من القائمة النهائية لمنتخب انجلترا .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب انجلترا امام منتخب البوسنة الودية استعدادا لخوض نهائيات بطولة اوربا 2024 رفض جاريث ساوثجيت التأكيد على انضمام جاك جيرليتش الى القائمة النهائية مؤكدا ان لديه عدد كبير من الاعبين المتميزين في خط الهجوم .

وقال جاريث ساوثجيت خلال المؤتمر الصحفي : يوجد لدينا عدد كبير من الاعبين الجيدين في المنتخب الانجليزي وخاصة في هذه المنطقة من الملعب وكلهم في تنافس من اجل التواجد في القائمة النهائية . واعتقد اننا نعلم على وجه التحديد ما هو الافضل للمنتخب ومن هو الاعب الافضل على مدار الموسم لكن ما لا نعلمه على وجه التحديد حتى الان من هم الاعبين الذين سيتم اختيارهم بشكل نهائي في هذه المراكز الى جانب ضرورة عمل توازن مع مراكز اخرى بالفريق .

وعند سؤاله عن جاك جريليتش بالتحديد قال ساوثجيت : نعلم الامكانيات الكبيرة التي يملكها جريليتش على الرغم من عدم مشاركته لوقت طويل مع مانشيستر سيتي خلال مباريات الدوري وهو لاعب نستمتع بالتعامل معه داخل الفريق لان لديه شخصية كبيرة ومؤثرة بالفريق .

واكد جاريث ساوثجيت على عدم مشاركة الثلاثي انتوني جوردون لاعب نيوكاسل و جون ستونز مدافع مانشيستر سيتي و بوكايو ساكا مهاجم ارسنال في مباراة البوسنة بسبب الاصابة مفضلا منحهم المزيد من الوقت للتجهيز .