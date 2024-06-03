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فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة الأفضل في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على جائزة أفضل لاعب في لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، بعدما فاز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين.

وقدم فينيسيوس مستويات قوية مع ريال مدريد طيلة الموسم المنصرم، ليقع اختيار لجنة المراقبين الفينيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الدولي البرازيلي، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع فينيسيوس جونيور تقديم مستويات كبيرة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز 6 أهداف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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