عبدالرحمن مجدي يعود لصفوف الإسماعيلي أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط القلعة الصفراء أمام فريق إنبى، في اللقاء المقرر له أن يقام في الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري .

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد إنبي باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان عبد الرحمن مجدى غاب عن مباراة الإسماعيلى الماضية أمام البنك الأهلى بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

من جانب آخر، وضع الجهاز الطبى فى النادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب الوسط محمد بيومى بعد تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى تدريبات الدراويش من أجل محاولة تجهيزه للمباريات المقبلة.

وغاب محمد بيومى عن الإسماعيلى أمام بيراميدز والبنك الأهلى والقناة بسبب الإصابة والتى تجدد خلال مران الفريق لمباراة القناة فى الكأس ليخرج من حسابات إيهاب جلال خلال هذه المواجهة التى فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع محمد بيومى لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمحاولة تجهيزه لمواجهة إنبي القادمة في الدورى، وإن كان الأمر صعبا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدهم خلال 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.