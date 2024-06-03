6 أسماء على وشك مغادرة النصر السعودي

تعسى إدارة نادي النصر السعودي، للتخلص من عدة لاعبين داخل الفريق، خلال صيف الحالي، من أجل التعاقد مع صفقات جديدة للمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

وفشل “العالمي”، في الفوز بأي لقب هذا الموسم بعد خسارة الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، واكتفى بحصد البطولة العربية مطلع الموسم المنصرم.

وبحسب بعض التقارير الصحيفة، فمن المتوقع أن يرحل ثنائي حراسة المرمى، الكولومبي ديفيد أوسبينا وزميله وليد عبد الله، حيث سينتهي عقدهما في غضون أيام قليلة.

بالإضافة إلى سعي النصر للتخلص من نواف بوشل الظهير الأيمن للفريق، وعبد المجيد الصليهم، الذي تواجد على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم، بسبب تواجد ثنائي الوسط الأجنبي أوتافيو ومارسيلو بروزوفيتش.

أما خامس الراحلين سيكون البرازيلي أندرسون تاليسكا بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى التخلص من لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا بعد عودته من الإعارة التي خرج فيها إلى الاتفاق لمدة 6 أشهر.

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وقبع النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، برصيد 82 نقطة.