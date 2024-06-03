قرار حاسم من كولر مع أفشة

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق من الرحيل خلال الفترة القادمة.

وكان أفشة قد خرج من حسابات كولر الفنية، حيث يعتمد عليه المدرب السويسري كبديل في المباريات الأخيرة.

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وتحدث أفشة أمس مع الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرضه للظلم داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجماهير تفضل اللاعب صاحب اللقطة والذي يبحث عن التريند.

وقرر كولر استمرار أفشة ضمن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل غموض موقف عمرو السولية مع النادي.

ولم يحسم مسئولو الاهلي موقف السولية مع الفريق الأول حتى الآن، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتوج النادي الاهلي قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب للنهائي.

وحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة، فيما يأتي مازيمبي الكونغولي والزمالك في المركز الثاني برصيد خمس بطولات لكل ناد.