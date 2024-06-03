ريال مدريد يقرر تفعيل بند شراء نجمه

قرر مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، الحصول على خدمات المهاجم خوسيلو، بشكل نهائي، عن طريق تفعيل بند الشراء في عقده عند انضمامه من إسبانيول.

وكان ريال مدريد، قد ضم المهاجم الدولي خوسيلو، في يونيو 2023 لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو، مع وجود بند تفعيل الشراء.

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وحسبما أفادت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، إن النادي الملكي، قرر تفعيل بند الشراء، خاصة أن عقد خوسيلو يسمح بذلك مقابل 1.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد رغم رغبته في تفعيل بند شراء المهاجم الدولي، إلا أنه يريد الحفاظ على العلاقة القوية والاحترام المتبادل مع إسبانيول، الذي يشارك في الدورة المؤهلة للدوري الإسباني الممتاز.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.