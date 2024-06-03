مبابي يكشف للرئيس الفرنسي موعد انتقاله لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

رد كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان السابق على سؤال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن موعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكشفت شبكة RMC Sport كواليس الحوار الذي دار بين ماكرون مبابي خلال زيارته لمعسكر الديوك استعدادا لمنافسات يورو 2024.

وأضافت الشبكة أنه خلال الزيارة سأل رئيس فرنسا مبابي عن موعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف ريال مدريد وأجاب اللاعب :"أن الإعلان عن الصفقة سيكون الليلة، هذا المساء".

وكان مبابي أعلن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي، وشارك خلال موسمه الأخير مع بي إس جي في 48 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدف وصنع 10 آخرين.

فى نفس السياق لعب مبابي خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان 308 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 256 هدف وصنع 108 هدفاً آخرين، كما توج بـ15 لقب معه كان آخرهم لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.