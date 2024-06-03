"دربه فى الزمالك والمصري".. مباراة مصر وبوركينا تجمع كوفى وحسام حسن بشكل مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن لخوض مواجهة هامة أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مباراته أمام بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

ولن تكون مباراة مصر وبوركينا فاسو هو اللقاء الأول بين محمد كوفى لاعب الزمالك والبنك السابق ومدير المنتخب البوركيني الحالى وحسام حسن المدير الفنى للفراعنة.

وسبق وأن لعب محمد كوفى قبل اعتزاله كرة القدم نهائياً تحت قيادة حسام حسن وذلك خلال فترة توليه القيادة الفنية للزمالك وخاض معه 6 مباريات اثنين بدوري أبطال إفريقيا و٣ لقاءات بالدوري المصري ومباراة وحيدة بالسوبر المحلي التي خسرها الفارس الأبيض أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

كما درب العميد محمد كوفى لفترة قصيرة أيضاً خلال توليه قيادة المصري البورسعيدي موسم 2018 ولكن حسام حسن رحل بعدها لتدريب بيراميدز.

ويذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعةالأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

ويقع المنتخب المصري في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ4 نقاط.