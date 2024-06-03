"رفض طلب الأهلي".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن رحيل محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن رحيل محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، للاحتراف الخارجي، مثلما تردد.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقول قصة محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي، اللاعب عقده قليل مع الأحمر، ويتبقى له موسمين، ومازال سنه صغير يبلغ من العمر 25 سنة".

أضاف: "الأهلي قرر تعديل عقد اللاعب رفعه للفئة الأولى، بما يتناسب مع إمكانياته، وتمديد التعاقد لمدة موسمين قادمين، ولكن اللاعب وافق على التعديل ورفض التمديد لأنه يريد الاحتراف في الخارج".

وأتم تصريحاته: "حالة الجدل التي ظهرت على الساحة، جاءت بسبب رفض اللاعب التمديد، ولكن المفاجأة أن اللاعب لا يمتلك أي عروض أوروبية في الوقت الحالي، وفي حال وجود عرض مناسب الأهلي لن يمانع، وفي النهاية هقولك عنوان عشان ننهي القصة دي منعم أهلاوي".

اقرأ أيضا:"بتكلفة 5 مليارات".. الخليج 365 يكشف تفاصيل مشروع القرن للأهلي

"الأمر محسوم".. رد غير متوقع من والد النني على انتقال نجله للأهلي

"بعد تصريحات أفشة".. الخليج 365 يكشف معايير اختيار أفضل لاعب في المباريات المحلية