الزمالك يعلن تجديد عقده هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد أحمد يوسف عفيفي، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ووقع أحمد يوسف عفيفي على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

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